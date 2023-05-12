“#مجلس_التعاون”يرحب بتوقيع الاتفاق الأولي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي #الدعم_السريع

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق الأولي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، والذي تم توقيعه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجدد الأمين تثمينه للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الأطراف خلال الاجتماعات السابقة، لتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

كما أعرب عن الأمل بأن تسهم استجابة الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان الشقيقة وتوقيعها على هذا الاتفاق الأولي، وموافقتهم على السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني والتزامهم بتسيير الأعمال الإنسانية والإغاثية وتلبية احتياجات المدنيين، نحو ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية، ونحو أيضا ترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه ، متمنيا أن يصل هذا الاتفاق إلى حل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة الجمهورية السودانية الشقيقة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.