الأسهم_الأوروبية ترتفع بفعل نتائج «السلع الفاخرة»

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعدما عززت النتائج القوية لمجموعة "ريتشمونت" أداء قطاع السلع الفاخرة.

ويعمل المستثمرون على تقييم بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا، بحثًا عن مؤشرات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ويتجه لتحقيق نتائج إيجابية طفيفة.

وقفزت أسهم مجموعة ريتشمونت للسلع الفاخرة 5.5 بالمئة لمستوى قياسي مرتفع بدعم من نتائج فاقت التوقعات بعدما عزز الطلب القوي من المستهلكين الصينيين على المجوهرات والساعات.