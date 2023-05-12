فلسطين.. #الاحتلال_الإسرائيلي يقصف #قطاع_غزة وصفارات الإنذار تدوي في #القدس

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، مستهدفاً مدينة رفح، ما أدى لإصابة طفلة بجروح، وذلك بعد ساعات قليلة من غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق عدة في القطاع.

وواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمنشآت بشكل كلي وجزئي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 31 شهيداً، بينهم 6 أطفال و3 سيدات وإصابة 106 بجروح بعضها خطرة، محذرة من استمرار إغلاق معابر القطاع، لما له من تداعيات خطرة على المرضى الذين يحتاجون بشكل عاجل لاستكمال علاجهم في مشافي الضفة الغربية.

وفي رام الله، أصيب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة سلواد، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وانطلقت صفارات الإنذار من ضربات صاروخية في مناطق خارج القدس، للمرة الأولى منذ تصاعد القتال في قطاع غزة هذا الأسبوع.

وبثت محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية تحذيرات من إطلاق صواريخ باتجاه مدينة بيت شمش، ومناطق في التلال الواقعة خارج القدس.