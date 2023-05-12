سفير #الكويت: العمل الإنساني لـ #المملكة يرسخ دورها في إحلال السلام بالمنطقة

قال سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح: إن إعلان المملكة العربية السعودية انتهاء عملية الإجلاء للعالقين في السودان، ليست بغريبة على قيادة بلد الحرمين الشريفين، وشعبه الكريم.

وأوضح أن هذه الجهود، التي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، تبين العمق العالمي للمملكة ليست على المستوى السياسي فقط وإنما في العمق الإنساني العالمي كذلك.

وأكد أن هذا العمل الإنساني الكبير لا تقوم به إلا دولة كبيرة مثل المملكة ويضاف إلى رصيدها الغني بالعمل الإنساني والدبلوماسي ويرسخ دورها المهم في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وأشاد بدور المملكة بإجلاء الرعايا الكويتيين العالقين في السودان في أول طليعة للبواخر الملكية السعودية، معبراً عن تقدير بلاده وامتنانها على التسهيلات التي قدمتها المملكة لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.