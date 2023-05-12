الاتحاد_الأوروبي ينهي الجدل حول نقل نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

أنهى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجدل حول نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.

وكشفت بعض الاقارير إنجليزية عنإمكانية نقل مكان نهائي دوري الأبطال هذا الموسم من مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

ونفى الاتحاد الأوروبي ذلك في بيان رسمي، حيث أكد تمسكه بإقامة نهائي هذا الموسم في مدينة إسطنبول، وقال اليويفا: نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 سيقام في إسطنبول كما هو مقرر يوم 10 يونيو المقبل 2023.

وأضاف: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي مناقشات مع أي مؤسسات سياسية أو حكومات أو اتحادات كرة قدم وطنية بحصوص هذا الشأن".