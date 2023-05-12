ضبط مقيم لترويجه 18.1 كيلوجرام من #الشبو و #الحشيش و #الإمفيتامين في #بحرة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة بحرة، لترويجه (18.1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأوضحت أن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.