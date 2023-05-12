جريمة رودينا في #مصر.. سيدة تقتل طفلة كانت ذاهبة لحفظ القرآن

شهدت مدينة نجع حمادي في محافظة قنا (صعيد مصر)، جريمة بشعة، حيث أقدمت سيدة على قتل طفلة كانت في طريقها لحفظ القرآن الكريم عند أحد المشايخ.

ولم تتراجع السيدة التي حاولت سرقة الطفلة بعد صراخها وانهالت عليها بسكين أبيض لتلقى مصرعها في الحال.

وحاولت المتهمة إخفاء الجريمة، عن طريق وضع جثة الطفلة داخل "جوال بلاستيك" وألقتها من سطح منزلها في قرية النجاحية بنجع حمادي.

شقيقة المتهمة فزعت عند رؤيتها الجريمة، وسارعت إلى الشارع تستنجد بالمارة، قائلة: "أختي قتلت رودينا بسبب المال"، وبعدها عثر الأهالي على جثة الطفلة.

وتمكنت السلطات المصرية من ضبط السيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.