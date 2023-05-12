وزيرة الخارجية الألمانية في #السعودية خلال أيام.. 3 موضوعات على طاولة المناقشات

تستعد وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لجولة خليجية تستمر 3 أيام اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة أن بيربوك ستزور السعودية ثم قطر.

وتتضمن المحادثات التي ستجرى خلال هذه الجولة قضايا إقليمية، بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن.

وتعتزم الوزيرة لقاء نظيرها السعودي فيصل بن فرحان في جدة، كما ستجرى محادثات حول الوضع في السودان وستلتقي بممثلي المجتمع المدني.

مصادر دبلوماسية سعودية قالت لوكالة الأنباء الألمانية إن قطاع الطاقة والعلاقات السعودية الإيرانية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أبرز الموضوعات على طاولة المناقشات.