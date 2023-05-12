اليوم الرابع للعدوان على #غزة.. ارتفاع عدد الشهداء والمرضى يعانون

يتواصل لليوم الرابع على التوالي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر، ما خلف عشرات الشهداء والمصابين.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي، إلى 33 شهيدًا، من بينهم عدد ليس بالقليل من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يصل إلى 80 إصابة بعضها خطيرة.

وانهارت محادثات وقف إطلاق النار في غزة يوم الجمعة، بعد أن أطلقت ما تسمى "حركة الجهاد الإسلامي" وابلًا من الصواريخ باتجاه القدس في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت الحركة التي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها أكثر من 860 صاروخا على إسرائيل من القطاع الساحلي منذ يوم الأربعاء، بعد يوم من قتل إسرائيل لثلاثة من قادة الحركة في وابل من الضربات الجوية على القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

وأدت 4 أيام من القتال مع إطلاق صواريخ فلسطينية مكثفة وضربات جوية إسرائيلية إلى تعطيل حياة الملايين من الناس.

وقال متحدث باسم الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين إن المعابر هذا الأسبوع كانت تحت تهديد مستمر من إطلاق الصواريخ الفلسطينية وظلت مغلقة.

بسبب نقص المعدات الطبية والأدوية، لا تستطيع مستشفيات غزة توفير الرعاية المناسبة للمرضى.