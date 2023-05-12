الإمارات ترحب بـ #إعلان_جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

رحبت الإمارات بإعلان السعودية وأمريكا عن توقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة على إعلان الالتزام بحماية المدنيين.

ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية.

وعبّرت الإمارات عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة.

وحققت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في جدة انفراجة طفيفة يوم الخميس بعد توقيع اتفاق يلتزم بحماية المدنيين السودانيين.

في حين أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى حل نهائي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 15 أبريل، وستستمر محادثات جدة بهدف تحقيق وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام تقريبًا لتسهيل خطوات ملموسة، مثل التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية. المساعدات وانسحاب القوات من المستشفيات.