استقالة رئيس الهلال الأحمر التركي بسبب فعل أحزن #أردوغان

استقال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كنيك، اليوم الجمعة، بعد جدل حول بيع خيام الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي.

ويتهم كريم ببيع خيام لجمعية خيرية في الأيام الأولى بعد الزلزال، حيث اشتكى أهالي المنطقة من بطء استجابة السلطات في الأيام الأولى بعد الكارثة، ما أثار انتقادات للحكومة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس إنه "حزين" لبيع الخيام من جانب الهلال الأحمر.

وأضاف أردوغان خلال لقاء جرى تسجيله في وقت سابق مع مجموعة من الشباب لكنه أُذيع "لا يمكن للهلال الأحمر بيع الخيام. ينبغي تصحيح هذا الخطأ فورا".

واعترف كنيك في بادئ الأمر ببيع الخيام، لكنه نفى لاحقا علمه بعملية البيع وقال إنه كان سيمنعها لو كان يعلم بها مسبقا.