سلاح بريطاني في طريقه لأوكرانيا يفزع #روسيا.. احتجاج رسمي وتصعيد خطير

عبرت روسيا عن استيائها الشديد بإعلان بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" المدمّرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتبر قرار المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى خطوة "شديدة العدائية".

وجاء في بيان للخارجية الروسية "نعتبر هذا القرار خطوة شديدة العدائية من جانب لندن، ترمي إلى ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيد خطير".

ماهو صاروخ ستورم شادو؟

وستورم شادو، صاروخ كروز طويل المدى ويطلق من الجو تم تطويره منذ عام 1994 بواسطة شركة Matra وشركة British Aerospace، ويتم تصنيعه الآن بواسطة. Storm Shadow

يعتمد الصاروخ على صاروخ كروز أباتشي المضاد للمدارج الذي طورته فرنسا، ويختلفان في أن Storm Shadow يحمل رأسًا حربيًا بدلاً من الذخائر العنقودية.

يمكن إطلاقه من السفن السطحية وكذلك الغواصات، وقادر على ضرب الأهداف الاستراتيجية والعسكرية من نطاقات المواجهة الممتدة بدقة أكبر.

تم إجراء أول اختبار إطلاق نار في يوليو 2013 وكان ناجحًا.

تعمل MdCN على فرقاطات FREMM الفرنسية منذ عام 2017 وتجهز أيضًا غواصات Barracuda للهجوم النووي الفرنسية، ودخلت الخدمة التشغيلية في عام 2022. في المملكة المتحدة، كان من المتوقع عقد 2017 لترقية الصاروخ حتى انسحابه المخطط من الخدمة في عام 2032.

يزن الصاروخ حوالي 1300 كيلوغرام، برأس حربي تقليدي يبلغ 450 كيلوغراماً، يبلغ أقصى قطر لجسمه 48 سم وجناحيه 3 أمتار، يتم دفعه بسرعة ماخ 0.8 بواسطة محرك نفاث Microturbo TRI 60-30 ويبلغ مداه حوالي 560 كم.