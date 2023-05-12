رسميا.. #ليندا_ياكارينو رئيسة تنفيذية لمنصة #تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، تعيين ليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية للمنصة.

وغرّد عبر حسابه على "تويتر": "يسعدني أن أرحب بليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر.. سأركز بشكل أساسي على العمليات التجارية، بينما أركز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة".

وكانت شركة "إن بي سي يونيفرسال" قد أعلنت أن "ياكارينو" ستتنحى من الشركة كرئيسة للإعلانات العالمية والشراكات.

وعملت ياكارينو منذ ما يقرب من 12 عامًا في الشركة، وعملت سابقًا كرئيس للإعلان وشراكات العملاء ورئيسة للترفيه ومبيعات الإعلانات الرقمية.

قبل عملها مع NBC، عملت في شركة الترفيه العالمية Turner لمدة عقدين تقريبًا.

ويعد جذب المعلنين أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لماسك بعد أن فر الكثير منهم في الأشهر الأولى بعد امتلاكه لمنصة التواصل الاجتماعي.