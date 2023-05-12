ضبط 3 بحيازتهم مخدرات.. وحرس الحدود يحبط تهريب 80 كيلوجراما من الحشيش #عاجل

جهود دؤوبة متواصلة تجريها المملكة العربية السعودية، في إطار حملة بالمرصاد لمواجهة تجار ومروجي المخدرات.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحيازته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي، وتقر إحالته للنيابة العامة.

وفي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وألقت شرطة محافظة الكامل القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.