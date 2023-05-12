رسالة طمأنة من #أوبك+ بشأن أسعار #النفط قبل “اجتماع يونيو”

تخشى أمريكا وأوروبا من قرار تحالف "أوبك+"، الذي يعقد اجتماعا في يونيو المقبل.

وطمأن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أوروبا بتصريح قال فيه إن بلاده لا تتوقع اتفاق تحالف أوبك+ على خفض جديد لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وأكد وفقا لـ"رويترز" أنه لن يكون هناك أي تخفيض إضافي، موضحا أن التخفيض الثاني كان طوعيا وباتفاق الأطراف التي ساهمت في هذا التخفيض. وقد ساعدنا جدا في استقرار السوق ورفع الأسعار.

واتفق تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق مع تدهور الآفاق الاقتصادية، ما أثر على الأسعار.

وفي أبريل أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك+ خفضا جديدا في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا. وساعد ذلك أسعار النفط على الارتفاع بشدة.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في أوبك+ في فيينا لتحديد خطواتها المستقبلية.