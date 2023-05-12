السودان يعلن أماكن تلقى المساعدات الإنسانية

بدأت الحكومة السودانية في تلقي المساعدات الإنسانية والطبية التي تتدفق عليها عقب إعلان الهدنة في البلاد وفق إعلان جدة.

وأعلنت الحكومة السودانية، عن تخصيص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم لاستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الصديقة والمنظمات الإغاثية.

ووقع طرفا الصراع في السودان (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق جدة بعد المفاوضات التي عقدت في جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي نصت على ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين والسماح بعمليات إجلاء المصابين والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم الإنساني والطبي للمدنيين.