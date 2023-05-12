مركز الملك سلمان للإغاثة يعلن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لـ #السودان خلال الـ20 سنة الماضية

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الدول المنكوبة والأشقاء وفي مقدمتها الآن جمهورية السودان التي تعاني من صراع واشتباكات عسكرية بين الجيش قوات الدعم السريع.

وكشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، عن بلغ إجمالي عدد المتطوعين المساهمين في مساعدة الشعب السوداني منذ إطلاق المبادرة الشعبية لدعم السودان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ بلغوا نحو 1200 متطوع.

وقال الدكتور سامر الجطيلي، إن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى السودان خلال العشرين عاما الماضية بلغت نحو 1,7 مليار دولار.

وأضاف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المركز يسر إلى السودان جسرا جويا تضمن 5 طائرات حملت قرابة 10 أطنان من السلال الغذائية والصحية، مشيرا إلى استمرار الجسر الجوي، وأنه سيكون هناك جسر بحري لنقل المساعدات إلى السودان.