خادم_الحرمين_الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس التونسي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيَّد يدعوه فيها للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات القمة العربية في المملكة خلال شهر مايو الجاري.

وسلم رسالة الملك سلمان، السفير السعودي في تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

والتقى السفير السعودي، الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس التونسي.