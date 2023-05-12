الأسطول الخامس الأمريكي: زيادة القوة متعددة الجنسيات بـ #مضيق_هرمز يمنع #إيران من تهديد السفن

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، عن تكثيف وجوده حول مضيق هرمز، بهدف ردع التهديدات للسفن التجارية، مشيرا إلى أنه يعمل الدول الحلفاء لزيادة تناوب السفن والطائرات بمضيق هرمز.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الوجود المتزايد للقوات متعددة الجنسيات في مضيق هرمز يأتي لردع التهديدات الإيرانية لحركة الشحن التجاري، موضحا أن زيادة القوة متعددة الجنسيات بمضيق هرمز ستمنع إيران من تهديد السفن.

وأضاف: "يجب أن تتوقف إيران عن الاستيلاء غير القانوني على السفن ومضايقتها"، لافتا إلى أن طهران هاجمت وضايقت خلال العامين الماضيين نحو 15 سفينة تجارية.

وأكد الأسطول الخامس الأمريكي، أن سلوك إيران يزعزع الاستقرار ويتعارض مع القانون الدولي.