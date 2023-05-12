نيابةً عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. #فيصل_بن_فرحان يشارك في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي

شارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في افتتاح أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي المنعقد في غواتيمالا.

وحضر الافتتاح نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحث قمة دول الكاريبي قضايا عدة، إضافة إلى مناقشة أهمية التنسيق المتعدد الأطراف فيما يخص التحديات الدولية، وتفعيل العمل الدولي المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول وشعوب العالم.

وحضر من الوفد السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا فيصل الحربي.