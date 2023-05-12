تصريحات مثيرة لمشهورة سناب.. تنتهي بها إلى الاستدعاء والتحقيق

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صانعة محتوى نشرت محتوى يتضمن معلومات مغلوطة حول تزويج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للشباب والفتيات لبعضهما عنوة ودون رغبة منهما بما يسلب حقوق الزوجات.

وبثت صانعة المحتوى عبر حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلومات غير صحيحة تفيد بأن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، هذا وضم محتواها معلومات مضللة عن القرار تسبب في إثارة الرأي العام.

وتداول الآلاف من رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو لمشهورة سناب تقول فيه إن الهيئة تُجبر الشباب والرجال الذين يتم ضبطهم مع فتيات خلال السهرات إذا كن غير متزوجات، وإذا طلقها قبل مضي فترة زمنية محددة يتم إدانتهم بالسجن والغرامة.

وأضافت أن الهيئة لا تتستر على المتزوجين، وإذا تطلقت المرأة التي كانت في السهرات، فإنه يتم تزويجها من الشخص الذي كانت معه، ولا تحصل على أي حقوق.

وادّعت مجموعة من القوانين في محتواها حيث قالت إن الأشخاص الذين يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية يجبرون على الزواج لمدة سنتين مع حد أقصى للمهر قدره ألف ريال، وإنهم في حال عدم الالتزام بهذه الفترة، يعاقبون بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى تعرضهم للجلد.

وأثارت تصريحاتها غضب عدد من رواد "تويتر"، يقول حساب حمل اسم "عائشة": "أساءت للمجتمع السعودي وصورته على أنه مجتمع منحل وفاسد وهدفها إيصال رسالة مبطنة للعالم تشوه فيه صورة هذا المجتمع العفيف على حساب شهرتها.. كلامها خطير ونأمل أن تعاقب".