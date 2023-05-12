نتنياهو يدرس طلبًا مصريًا بوقف إطلاق النار في #قطاع_غزة

تواصل مصر مساعيها الدبلوماسية من أجل احتواء أزمة العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القاهرة قدمت إلى تل أبيب مقترحا جديدا بهدف وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

وأضاف وسائل إعلام إسرائيلية، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يدرس مقترحا مصريا جديدا لوقف إطلاق النار، لكن لم تحصل القاهرة على على رد حتى الآن.

وفشلت المساعي المصرية في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد مواصلة الاحتلال قصف المباني والأحياء السكنية، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية الرد من خلال الرشقات الصاروخية التي تستهدف المدن المتاخمة للقطاع.