وفاة_عبدالكريم_عبدالقادر.. وداعا “الصوت الجريح”

توفي المطرب الكويتي الكبير عبدالكريم عبدالقادر، قبل قليل، داخل مستشفى جابر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عاماً.

مشوار طويل في عالم الموسيقى والغناء قطعه الراحل الذي ولد عام 1941، واشتهر بلقب بالصوت الجريح في عام 1988 بعد أغنيته المشهورة "أجر الصوت".

تزوج في عام 1967، ولديه 5 أولاد هم: خلود، إيمان، خالد، محمد، فيصل.

من أشهر أغنياته "تكون ظالم"، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و"سرى الليل ياقمرنا"، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.

وفي أواخر 2022، أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخل على أثرها أحد مستشفيات دولة الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

من أشهر ألبوماته (ألبوم الزوار، أن يكون الألبوم غير عادل، ألبوم غريب، ألبوم متأخر، الألبوم باختصار، أغنية الوداع، الله معي البوم، ألبوم مستحيل، ألبوم صوت الجرحى، روائع الفنان عبد الكريم عبد القادر، أسمع صوتك، ساعة سعيدة، ألبوم قصتك).