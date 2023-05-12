مندوب #السودان بالأمم المتحدة يهاجم “الدعم السريع”: تحولت لعصابات إجرامية تنهب وتسرق

قدم مندوب دولة السودان لدي الأمم المتحدة إحاطة حول آخر التطورات السياسية في بلاده بعد الاشتباكات المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المندوب السوداني، إن حكومة بلاده تسعى إلى تطوير خطة عمل لتحديد الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى ان الجيش في حالة دفاع وليس هجوم، وأن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” تتخذ المدنيين دروعا بشرية.

وأكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن قوات الدعم السريع فقدت السيطرة، وتحولت إلى عصابات إجرامية تنهب وتسرق المواطنين، مشيرا إلى أن إعلان جدة الموقع في السعودية يتمثل في التقيد بالقانون الإنساني الدولي والعمل به.

وأضاف المسئول السوداني أنه لا توجد التزامات سياسية في إعلان جدة والأولوية فيه للحفاظ على احترام القانون الإنساني، مؤكدا أن بلاده لا تفضل تدخل مجلس الأمن في الأزمة الحالية لأنه منقسم.