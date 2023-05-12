الخارجية_السودانية تطلق مبادرة دولية بشأن الأوضاع الإنسانية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، إطلاق مبادرة دولية بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد بعد إعلان جدة الصادر يوم الخميس والموقع عليه من قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وطالب السودان، من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمتي التعاون الإسلامي والإيغاد بتقديم مساعدات إلى البلاد في ظل نقص الامدادات من المواد الغذائية والطبية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن وكالات أممية ومنظمات وطنية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية.

وتعهد السودان بتوفير موانئ ومطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية، حيث خصص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي - بعد إصلاحه- لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان.