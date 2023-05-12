أخبار الرياضة

ريمونتادا #الهلال تقوده للتتويج ببطولة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

13 مايو 2023 · < 1 minute

توج فريق الهلال ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة