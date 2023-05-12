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ريمونتادا #الهلال تقوده للتتويج ببطولة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
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أخبار الرياضة
ريمونتادا #الهلال تقوده للتتويج ببطولة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
13 مايو 2023
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توج فريق الهلال ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة
صحيفة الوئام الالكترونية
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