القبض على مواطن لتهريبه 172 كيلو جرامًا من #القات المخدر في #الدائر

قبضت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على مواطن، لتهريبه 172 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، فتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن الإبلاغ عن طريق بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.