القبض على مقيمين في #مكة اتخذا شقة سكنية وكراً لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت دوريات الأمن في منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، لاتخاذهما شقتين سكنيتين وكرًا لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضُبط بحوزة المتهمين على مبلغ مالي وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن الإبلاغ عن طريق رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.