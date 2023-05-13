مصدر مصري: الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية و #إسرائيل تدور في حلقة مفرغة

تواصل السلطات المصرية، جهودها الساعية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أكد مصدر مصري، أنه لا إشارات حتى اللحظة بتحقيق اختراق في المباحثات المستمرة منذ بدء التصعيد في قطاع غزة.

وقال المصدر المصري في تصريحات صحفية اليوم السبت: “إذا استشعرنا أن إرسال وفد لإسرائيل سيحقق وقف إطلاق النار سيتوجه وفد مختص على الفور”.

وأضاف المصدر، أن الاتصالات مع الفصائل وإسرائيل تدور في حلقة مفرغة مع عدم قبول الطرفين بأي حلول وسط، مشيرا إلى أن قرار توجه وفد من المخابرات المصرية إلى تل أبيب لم يُتخذ بعد.

وتواصل إسرائيل عدوانها على المدنيين في قطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية واستهداف قيادات حركة الجهاد الإسلامي.