هل تطال العقوبات أصحاب العقارات في حال تم استخدام العقار لتعاطي وترويج #المخدرات؟ #عاجل

يتساءل كثير من المواطنين عن "العقوبات" وهل تطال أصحاب العقارات في حال تم استخدام العقار مكاناً إلى تعاطي أو ترويج المخدرات.

وأجاب المحامي حمود الناجم لـ "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، قائلا إنه في حال عدم نظامية الإيجار تطاله العقوبات.

وأضاف: "يجب على صاحب العين المؤجرة أن يتأكد ممن يستأجرها وبياناته ويوثق هذه البيانات في نظام مؤجر، فالبعض لا يوثق البيانات ويؤجر بأوراق غير نظامية، لذلك أقول المؤجر مسؤول بشكل مباشر عن العين لأنه المالك والنظام حدد الأطراف وأوجد صيغة تحفظ الحقوق، ومخالفة هذا النظام تعتبر شراكة وتستر عليه".

وتابع: "المسألة حرب على المخدرات وليست فترة مؤقتة، وستتستمر الحرب حتى القضاء على المؤثرات العقلية".