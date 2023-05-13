شادن_حسين.. آخر ما كتبته الفنانة السودانية قبل مقتلها في الاشتباكات

لقيت الفنانة السودانية شادن حسين مصرعها، اليوم السبت، بطلق ناري عشوائي اخترق صدرها.

وقالت مصادر سودانة محلية، إن مقتل شادن حسين جاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في أعقاب القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان.

وقالت صحيفة السودانية إن الفنانة المعروفة باسم "الحاكمة شادن" اشتهرت بعملها الجاد والحازم، مشيرة إلى أنها دعت إلى الحب والسلام.

تدفقت التعليقات الحزينة على حساب الفنانة السودانية، التي نشطت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتبعها أكثر من 50 ألف شخص.

آخر مشاركة لحسين على فيسبوك كانت في الرابعة مساءً فقط، قبل ساعات من وفاتها. وقال: "لكل سوداني يحب الكتابة سنكتب لأول مرة للأجيال القادمة قصة مجهولة وبكل دقة ومصداقية. أنت شاهد عيان على كل ما حدث في السودان".

الفنانة السودانية شادن حسين

وحظي المنشور بأكثر من 3000 تعليق ، طلب أغلبها الدعاء من الفنان السوداني بالرحمة.

وكان آخر ما كتبته الفنانة الراحلة على حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" تعليقا على أحداث السودان: "ورب الكعبة معظم الناس على نفس الحالة ونحن مسجونين في بيوتنا 25 يوم، والناس قدامنا بتنهب ونحن بكل حسرة الدنيا بنتفرج.. نعم جيعانين وعايشين رعب خيالي، لكن شبعانين قيم وأخلاق".

يتبادل الجانبان الاتهامات بشأن إطلاق النار، حيث يحمل كل منهما الآخر مسؤولية استهداف المدنيين.