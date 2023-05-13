تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تتجاوز 13 مليون ريال عبر #ساهم

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن إجمالي التبرعات التي تم جمعها لدعم الأشقاء في السودان استجابة للحملة الشعبية التي ووجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وواصل السعوديون التبرعات المالية إلى الشعب السوداني الشقيق ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني، والتي تتجاوزت نحو 13 مليون ريال.

وكشفت منصة ساهم التي تتلقى التبرعات من المواطنين، عن إجمالي عدد المتبرعين البالغ نحو 57 ألف متبرع منذ انطلاق الحملة.

ويستطيع المواطنون التبرع للأشقاء في السودان عن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي SA7080000500608019999908