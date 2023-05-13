هل تباع الأغنام المريضة في #أسواق_السعودية؟.. وما سبب ارتفاع الأسعار قبل #عيد_الأضحى؟

كشف ثامر الحصان، رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية، عن حقيقة بيع أغنام مريضة في بعض الأسواق داخل المملكة، وأسباب ارتفاع أسعار الأغنام قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس باعة الأغنام، في مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن ارتفاع أسعار الأعلاف جاء بسبب ارتفاع أسعار الأغنام، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على نسبة البيع خلال الفترة الأخيرة.

وبشأن وجود أغنام مريضة، قال الحصان: “لا توجد لدينا سوق سوداء لبيع الأغنام المريضة؛ ونحتاج لحماية من بعض الأسواق غير النظامية”.

وتابع ثامر الحصان: “غير صحيح أن هناك أغنام مريضة يتم بيعها في الأسواق الرسمية؛ لأن هناك رقابة حكومية صارمة”.

وأضاف رئيس باعة الأغنام في سوق العزيزية: “نستورد من السودان ورومانيا، والأغنام التي تدخل إلينا من الإمارات وقطر والكويت أصلها من إيران”.

وأشار إلى أن بعض التطبيقات التي تبيع اللحوم فيها غش في أنواع اللحوم، متابعا: "المطاعم والبوفيهات والملاحم تشترط وجود "فاتورة المسلخ" قبل دخول اللحوم إليها".