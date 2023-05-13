أسرة سعودية تقيم حفل زفاف لعاملها البنغالي.. موكب مبهج (فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر تنظيم أسرة حفل زفاف لعامل يحمل الجنسية البنغلاديشية اسمه "جهير".

وأرفق متداولوا الفيديو تعليقا حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا".

وفي الفيديو يظهر موكب سيارات يرحب بالعامل الذي ارتدى الزي السعودي، وأوصلوه إلى مسكن الزوجية.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الطريف، مرحبين بتصرف الأسرة. وقال حساب حمل اسم "نور الحناكي": "ما أجمل أرواحهم وأرق قلوبهم لم يقتصر الشعور بالفرح والبهجة على (الموظف الوافد) فحسب، بل شملنا نحن أيضا الإحساس بالسعادة نظير سعادة غيرنا…. والسعي لإسعاد من يعمل معنا".