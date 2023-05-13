“لم نجد غير #السعودية لنستنجد بها”.. سودانيون وأجانب يشكرون #المملكة عقب إجلائهم من #السودان (فيديو)

وجه عدد من القادمين من السودان إلى السعودية سواء أبناء الشعب السوداني أو الرعايا الأجانب الموجودين في السودان والذين تم إجلائهم بمعرفة المملكة الشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها في نقل إلى أرض الحرمين الشريفين.

"لم نجد غير السفارة السعودية لنستنجد بها"؛ هكذا عبر عدد من السودانيين ورعايا دول أخرى، ممن وصلوا إلى الأراضي السعودية بعد عمليات الإجلاء في السودان.

وقال مواطن من غامبيا إنه لا يوجد سفير أو قنصل لبلاده في الخرطوم، وأجرى اتصالا بسفير بلاده في المملكة، وهو ما استجابت له المملكة، وتم نقل بآمان إلى السعودية.

فيما وجه سودانيون الشكر للسلطات السعودية على إجلائهم من الخرطوم عقب الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.