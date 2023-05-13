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“لم نجد غير #السعودية لنستنجد بها”.. سودانيون وأجانب يشكرون #المملكة عقب إجلائهم من #السودان (فيديو)

13 مايو 2023 · < 1 minute

وجه عدد من القادمين من السودان إلى السعودية سواء أبناء الشعب السوداني أو الرعايا الأجانب الموجودين في السودان والذين تم إجلائهم بمعرفة المملكة الشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها في نقل إلى أرض الحرمين الشريفين.

"لم نجد غير السفارة السعودية لنستنجد بها"؛ هكذا عبر عدد من السودانيين ورعايا دول أخرى، ممن وصلوا إلى الأراضي السعودية بعد عمليات الإجلاء في السودان.

وقال مواطن من غامبيا إنه لا يوجد سفير أو قنصل لبلاده في الخرطوم، وأجرى اتصالا بسفير بلاده في المملكة، وهو ما استجابت له المملكة، وتم نقل بآمان إلى السعودية.

فيما وجه سودانيون الشكر للسلطات السعودية على إجلائهم من الخرطوم عقب الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.