أصالة تثير القلق بظهور غير معتاد رفقة زوجها.. ما القصة؟ #اصاله_في_الكويت

أثارت الفنانة أصالة نصري القلق لدى جمهورها ومتابعيها خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها بإطلالة غير معتادة أثناء وصولها إلى مطار الكويت.

والتقط المصورون في مطار الكويت صورا للفنانة أصالة وزوجها ظهرت بملامح مجهدة “دون مكياج” وذلك فور وصولها إلى الكويت لإحياء حفل غنائي هناك.

ومن المقرر أن تحيى المطربة أصالة حفلاً غنائيًا في الكويت مساء اليوم السبت، لأول مرة على خشبة المسرح،برفقة الفنانة أنغام.

وطرحت أصالة نصري، أغنيتها الجديد "شبيه روحي" والتي تعد أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات أنور المشيري، وألحان فايز السعيد.