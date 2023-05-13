أمانة #الرياض تعلن استمرار أعمال تحسين طريق الملك عبدالعزيز

أعلنت أمانة منطقة الرياض، استمرار أعمال تحسين طريق الملك عبد العزيز، وذلك لتنظيم حركة المركبات وتوفير تجربة تنقل آمنة.

وقالت أمانة الرياض في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعمال تحسين طريق الملك عبد العزيز مستمرة، ولرفع مستوى السلامة المرورية أنجزنا دهن الخطوط الأرضية، لتسهم في تنظيم حركة المركبات، وتوفير تجربة تنقل آمنة”.

ويسمى طريق الملك عبد العزيز بـ"طريق المطار القديم"، وهو من الطرق الرئيسية في الرياض، ويوجد عليه الكثير من الوزارات مثل النقل والتجارة والصناعة والتعليم والزراعة والصحة والعمل، ويتقاطع مع الكثير من الطرق المهمة بمدينة الرياض مثل طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز (طريق المطار الجديد) وغيره.