الجيش_السوداني يتهم قوات الدعم السريع بخرق #إعلان_جدة

اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بخرق "إعلان جدة" الموقع بينهما في المملكة العربية السعودية، باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وقال الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع لا تزال تستخدم المواطنين كدروع بشرية وتتخذ من المساكن والمرافق العامة منصات للهجوم على قواتنا في خرق فاضح لاتفاق جدة.

وأضاف الجيش السوداني في بيان مساء السبت، إن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا تدخل قوات الدعم السريع كطرف في الصراع القبلي في ولاية غرب دارفور وقيامها بقصف عدد من قري المواطنين مما تسبب في إزهاق عدد كبير من الأرواح وخسائر في الممتلكات.

وتابع: “قوات الدعم السريع تستمر في عمليات القصف العشوائي للمتمردين على أجزاء من العاصمة، بجانب إجبار المواطنين على إخلاء منازلهم قسرا لاستخدامها في الأغراض الحربية بعدة أحياء في شرق النيل ووسط الخرطوم وبحري، بجانب استمرار عمليات نهب الممتلكات العامة والخاصة وتخريب المرافق الخدمية”.