هل تناول #البيض يوميا يؤثر على صحة #القلب؟.. استشارية تُجيب

كشفت خبيرة التغذية الروسية ماريان والش، عن 3 فوائد صحية في حال تناول البيض يوميا.

وأكدت أن هناك 3 فوائد صحية بحسب الدراسات العلمية لتناول البيض وهذه الفوائد هي:

صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن البيض غني بالمغذيات، وذكرت جمعية القلب الأمريكية على أنه حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب، فإن تناول صفار البيض خمس مرات في الأسبوع أمر آمن.

جرعة الطاقة

إذا تناولت البيض يوميا في الصباح، فستشعر بدفعة طاقة كبيرة في جسدك.

قوة التركيز

تدعم العناصر الغذائية الموجودة في البيض صحة الدماغ، بما في ذلك الإدراك. تعتبر مادة "الكولين" الموجود في البيض جديرو بالملاحظة بشكل خاص لأنها تقلل من الالتهاب في الدماغ ويدعم اتصال خلايا الدماغ والذاكرة.