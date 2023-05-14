ضجة على منصات التواصل.. ولادة #طفل بعين واحدة في هذه الدولة العربية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وصور لولادة طفل بعين واحدة، فقد شهدت محافظة ذي قار العراقية ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر بصحة ذي قار قوله إنه "لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار".

وذكر الإعلام المحلي أن الطفل المولود توفي فور ولادته بحسب ما كشف أحد أطباء مستشفى الرفاعي العام، حيث ولد.

وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل على نطاق واسع، التي بدا فيها أن عينه الوحيدة تتوسط وجهه.