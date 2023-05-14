استشاري يكشف أضرار الإصابة بـ”#السكري” على الجهاز الهضمي

كشف استشاري الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي عن مدى تأثير داء السكري على الجهاز الهضمي.

وأكد في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، أن عدم التحكم بالسكري يؤدي إلى تلف أعصاب الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى تقلصات المعدة والأمعاء، والقولون.

وأشار إلى أنه من الضروري التحكم بالسكر التراكمي والسكر ما بعد الوجبات للأشخاص المصابين بداء السكري.

وينصح الأطباء بأالا يزيد السكر التراكمي عن 7 % لتفادي التعرض لمضاعفات السكري مثل التهاب الأعصاب، والقدم السكري.