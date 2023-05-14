“#التعليم”: بداية التسجيل في مرحلة #رياض_الأطفال الأحد المقبل

الوئام - عبدالله العازمي:

أوضحت وزارة التعليم أن يوم الأحد المقبل الموافق الأول من شهر ذي القعدة سوف يتم فتح باب التسجيل، في مرحلة رياض الأطفال.

وأكدت أن عملية التسجيل سوف تستمر خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أنه يحق التسجيل في هذه المرحلة للأطفال الذين أكملوا 3 سنوات ولم يبلغوا 6 سنوات.

كما حددت الوزارة الأطفال المستحقين للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد والتي جاءت على النحو التالي:

المستوى الأول "الروضات الأهلية والعالمية فقط " من 6-2-1441 وحتى 5-2-1442 ، والمستوى الثاني : من 6-5-1440هـ وحتى 5-2-1441هـ.

أما المستوى الثالث من 6-2-1439هـ وحتى 5-5-1440هـ وستكون الأولوية للمتقدمين للمستوى الثالث.

ويتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث.