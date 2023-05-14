التفاصيل الكاملة لخسارة نادي”#ريال_مدريد” لقضية بـ400 مليون يورو أمام شركة “إماراتية”

خسر نادي ريال مدريد الأسباني صراعا قضائيا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، بخصوص مقترح لرعاية استاد النادي في مدريد.

تفاصيل القضية

وترجع تفاصيل القضية عندما طلب ريال مدريد الحصول على 400 مليون يورو (440 مليون دولار) من مبادلة بعدما قال النادي الإسباني إن الصندوق الإماراتي لم ينفذ اتفاق رعاية سيحصل بموجبه على حقوق إطلاق اسمه على ملعب سانتياغو برنابيو لمدة 20 عاما- وفقا لـ"رويترز"-.

وفي 2014، اتفق ريال مدريد على إبرام شراكة استراتيجية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية، التي باتت تعرف باسم مبادلة، للمساعدة في تمويل التجديد المخطط للملعب الشهير.

وكان الهدف من المشروع إضافة سقف جديد ومظهر خارجي مميز للهيكل الحالي، إلى جانب إنشاء فندق ومركز للتسوق لمساعدة أغنى أندية العالم من حيث الدخل على زيادة إيراداته.

ورغم ذلك أوقفت محكمة في مدريد في 2015 التعديل المقترح للملعب. وجاء المقترح الجديد، الذي وافق عليه مجلس مدينة مدريد في 2017، مختلفا عن المقترح المتفق عليه من ريال ومبادلة.

وقضت المحكمة أن عقد الرعاية قد انتهى بحلول الوقت الذي حدث في الاتفاق على المقترح الجديد في 2017، لتحكم المحكمة الأسبانية لصالح "مبادلة".