أردوغان يدلي بصوته في #الانتخابات_التركية.. ويؤكد: «لا توجد أي مشاكل في التصويت»

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في الانتخابات، داخل أحد مراكز الاقتراع بمدينة إسطنبول.

وفي تصريح مقتضب على هامش إدلائه بصوته، قال «أردوغان»: «لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت بكل مناطق البلاد».

وشدد على أن «التصويت في المناطق المنكوبة بالزلزال جاري بشكل طبيعي».

وبدأ الناخبون في تركيا التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صباح اليوم الأحد، حيث يدلي حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الـ13، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

ومن بين هذا العدد 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة، وذلك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ويخوض 24 حزباً سياسياً و 151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي. وبحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم، من المتوقع أن تتضح المؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة أم لا.