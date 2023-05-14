رغم زيادتها 3 مرات.. أسعار سيارات «تسلا» دون سعر الطرح

قررت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، رفع أسعار سياراتها، في ثالث تعديل خلال أقل من شهر، وذلك بإضافة ألف دولار إلى سعر السيارات موديل إكس وموديل إس وبلايد.

ووصل سعر السيارة موديل "إس" إلى 88 ألفا و490 دولارًا، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، ولا يزال هذا السعر أقل بشكل ملموس عن سعر السيارة في بداية العام، والذي كان يبلغ 104 آ لاف و990 دولارًا.

ورفعت الشركة سعر الموديل إكس إلى 98 ألفا و490 دولار، فيما زاد سعر النسخة بلايد إلى 108 آلاف و490 دولارًا.

كانت الشركة قد خفضت أسعار السيارات بشكل ملحوظ، مطلع العام الجاري، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ودائرة الإيرادات الداخلية، إرشادات جديدة حول أي من السيارات الكهربائية ستكون مستحقة للتخفيضات الضريبية بنحو 3750 دولارًا، و7500 دولار.