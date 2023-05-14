مسؤول إيراني: نستهدف اتفاقيات تجارية بـ2 مليار دولار مع #السعودية

وأضاف «بيلتن» في تصريحات لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية: «تنوي منظمة تنمية التجارة الإيرانية تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس استراتيجية أو خارطة طريق، لتنمية الصادرات وفق القدرات السابقة للبلدين، وفي المرحلة الأولى تهدف، لإحياء العلاقات التجارية بين البلدين بإجمالي مليار دولار، وفي المرحلة الثانية تطويرها إلى 2 مليار دولار».

وشدد المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في غرب آسيا بإيران على أن «البلدان في حاجة إلى إحياء البنية التحتية التجارية، سواء في مجال الوثائق أو في مجال الخدمات اللوجستية. كما أن إنشاء خطوط ملاحية بحرية بين البلدين يعد من أهم القضايا التي يجب وضعها على جدول الأعمال، إلى جانب إحياء التعاون الجمركي بين البلدين في مجال المواصفات».

وواصل: «تعتبر المملكة العربية السعودية دولة مهمة في العالم العربي والإسلامي، وتلعب دورًا رئيسيًا في جامعة الدول العربية وترتيبات التجارة الإقليمية، وكذلك في مجال تطوير معايير المنتجات بين الدول العربية».

وأتم «بشكل عام، يمكن لإحياء العلاقات التجارية بين إيران والمملكة العربية السعودية أن يلعب دورًا مهمًا في زيادة التبادل التجاري لإيران مع الدول العربية الأخرى في المنطقة وحتى العالم الإسلامي».