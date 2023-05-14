تنبيه متقدم من الأرصاد.. أمطار غزيرة على عسير

حذر المركز الوطني للأرصاد، في تنبيه متقدم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب"، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، إضافةً إلى شبه انعدام في الرؤية.