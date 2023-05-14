ريال_مدريد يحسم مصير نجمه قبل مباراة #مانشستر_سيتي

خضع الفرنسي إيدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابته قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد الفحوصات وفقًا لما ورد من الصحافة الإسبانية أن الفرنسي لا يواجه إصابة خطيرة هو فقط يعاني من التواء خفيف في الركبة اليسرى، ومع بعض العناية يمكنه أن يكون جاهز للمشاركة ضد الفريق الإنجليزي في مباراة العودة.

والأقرب أن يكون اللاعب جاهز للمشاركة ضد السيتي في مواجهة الأربعاء المقبل، الموافق 17 مايو الجاري والتي ستكون في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد بعد انتهاء الذهاب في سانتياجو برنابيو بالتعادل بهدف لكل فريق.