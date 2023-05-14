سعودي يتوج بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم في #كرواتيا (صور)

حصد مرشّح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المتسابق عبد الله بن عبد الرحمن شالواله، المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في كرواتيا، والتي نظمت خلال الفترة من 21- 23 / 10 / 1444 هـ.

وتسلم «شالواله» وسام جائزة كرواتيا للمسابقة في دورتها الأولى للفئات السنيّة فوق الـ35 سنة، من رئيس المشيخة الإسلامية في كرواتيا، عزيز حسانوفيتش، وبحضور رؤساء بعثات 24 دولة شاركت في المسابقة.

وقال المتسابق السعودي إن هذا الإنجاز يأتي من حرص واهتمام وعناية من المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة ودعمها أهل القرآن وتشجيعهم وتحفيزهم للمشاركة في مثل هذه المسابقات ونيل المراتب والخروج بصورة مشرفة لأبناء المملكة.

يُذكر أن المملكة حققت مراكز متقدمة في المسابقات القرآنية الدولية المنصرمة، إذ إنَّ المتسابقين يمثلون النخبة الفائزة في جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات.