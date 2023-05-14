لخطورتها على الأهالي.. ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفة في #المدينة_المنورة

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة عن ردم وتحصين 70 بئرًا مكشوفة، لخطورتها على المارة وأهالي المنطقة، وحفاظًا على طبقات المياه الجوفية من التلوث، وذلك خلال الجولات الميدانية لفرق المتابعة والبحث، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة في «نظام الآبار المكشوفة».

وأسفرت الجولات عن ضبط 4 من مخالفي نظام المياه واللوائح الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، ورصد عدد من الأشياب تحتوي على مياه غير صالحه للشرب في أحياء المنطقة، إضافة إلى صهاريج مخالفة لا تتوافق مع المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية.

وجرى خلال كل هذه الوقائع، اتخاذ الإجراءات النظامية وإصدار المخالفات وفقاً لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.

وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في البحث عن الآبار المكشوفة من خلال الجولات الميدانية، واستقبال البلاغات عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الموحدة للمنظومة «نما»، أو عبر الهاتف الموحد (939).